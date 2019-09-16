Роналду рассказал о стыде из-за обвинений в изнасиловании американки

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о стыде, который испытывал из-за обвинений в изнасиловании американки Кэтрин Майорги. Фрагмент интервью с футболистом опубликован в Twitter-аккаунте ТВ-программы Good Morning Britain.

Роналду заявил, что обвинения в изнасиловании порочат его честь. Футболист вспомнил, как однажды в своем доме вместе с девушкой Джорджиной Родригес смотрел выпуск новостей, в котором показывали сюжет о нем. Португалец услышал, что его дети спускаются по лестнице, и переключил канал. «Я почувствовал стыд. Я не хотел, чтобы мои дети слышали, что об их отце говорят плохо», — объяснил Роналду.

Впервые Майорга публично обвинила Роналду в изнасиловании в сентябре 2018 года. Женщина утверждала, что преступление произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен позже якобы выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Роналду отрицал слова Майорги. В июле прокуратура Лас-Вегаса обвинения в адрес футболиста признала необоснованными.

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