Раскрыт сценарий завершения карьеры Роналду

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказал о дальнейшей карьере футболиста. Его слова приводит Football Italia.

«"Ювентус" станет последним клубом Криштиану, и я рад, что он принял такое решение. С этой командой он завершит свою невероятную карьеру», — заявил Мендеш.

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10 июля «Реал» объявил об уходе 33-летнего португальца в «Ювентус». За переход Роналду итальянский клуб заплатит 100 миллионов евро и понесет 12 миллионов дополнительных расходов.

В составе «Реала» Роналду выиграл 16 трофеев. Среди них четыре кубка Лиги чемпионов. Кроме того, португалец стал лучшим бомбардиром в истории «Реала», обойдя испанца Рауля. В активе 33-летнего Роналду 451 гол в 438 матчах.

В мае текущего года футболист рассказал, что после завершения карьеры хочет попробовать себя в кино. При этом Роналду выразил опасения, что когда он появится на экране, ему припишут образ красавчика и не оценят актерскую игру.

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