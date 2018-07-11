Итальянские рабочие объявили забастовку из-за трансфера Роналду

Работники завода «Фиат» объявили забастовку после того, как португалец Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» за 100 миллионов евро. Об этом сообщает Football Italia.
«Фиат» входит в холдинг Exor, владельца туринского «Ювентуса». Недовольство рабочих вызвано тем, что часть денег на трансфер игрока должна быть выделена из средств завода.
«Пока рабочие и их семьи все туже и туже затягивают пояса, владельцы решают вложить деньги в одного человека! Это справедливо?», — написано в сообщении профсоюза. Забастовка планируется с 15 по 17 июля.
Во вторник, 10 июля, «Реал» объявил об уходе 33-летнего португальца в «Ювентус». За переход Роналду итальянский клуб заплатит 100 миллионов евро и понесет 12 миллионов дополнительных расходов.
6 июля сообщалось, что заводчане недовольны возможным трансфером. Работники «Фиата» назвали сделку «бесчестьем».