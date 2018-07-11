Итальянские рабочие объявили забастовку из-за трансфера Роналду

Работники завода «Фиат» объявили забастовку после того, как португалец Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» за 100 миллионов евро. Об этом сообщает Football Italia.

«Фиат» входит в холдинг Exor, владельца туринского «Ювентуса». Недовольство рабочих вызвано тем, что часть денег на трансфер игрока должна быть выделена из средств завода.

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«Пока рабочие и их семьи все туже и туже затягивают пояса, владельцы решают вложить деньги в одного человека! Это справедливо?», — написано в сообщении профсоюза. Забастовка планируется с 15 по 17 июля.

Во вторник, 10 июля, «Реал» объявил об уходе 33-летнего португальца в «Ювентус». За переход Роналду итальянский клуб заплатит 100 миллионов евро и понесет 12 миллионов дополнительных расходов.

6 июля сообщалось, что заводчане недовольны возможным трансфером. Работники «Фиата» назвали сделку «бесчестьем».

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