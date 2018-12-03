Назван обладатель «Золотого мяча»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал лучшим футболистом 2018 года по версии французского журнала France Football. Спортсмен получил «Золотой мяч», передает корреспондент «Ленты.ру».

Церемония награждения состоялась вечером в понедельник, 3 декабря, в Париже. Модрич в голосовании опередил Антуана Гризманна (Франция, «Атлетико») и Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»). Пятикратный обладатель трофея Лионель Месси из «Барселоны» занял лишь пятое место.

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Награду лучшему молодому футболисту (до 21 года) получил нападающий ПСЖ и сборной Франции Кидиан Мбаппе. Лучшей футболисткой года была признана норвежка Ада Хедерберг из «Лиона».

Модрич в сентябре был признан лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола. В августе Союз европейских футбольных ассоциаций также назвал его лучшим игроком, выступающим в Европе. Наконец, полузащитник стал лучшим на чемпионате мира 2018 года, на котором его сборная заняла второе место.

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