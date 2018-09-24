Гегемонии Роналду и Месси пришел конец

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал лучшим футболистом 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Он прервал гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которая длилась с 2008 года.

Церемония награждения проходит в Лондоне. Модрич также попал в символическую сборную года. В течение последних десяти лет лучшим игроком года становился либо Роналду, либо Месси. Для Модрича эта награда стала первой в карьере.

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Лучшей футболисткой 2018 года стала бразильянка Марта. Она выиграла титул в шестой раз.

Ранее ФИФА назвала нападающего Мохамеда Салаха автором лучшего гола 2018 года. Лучшим тренером был объявлен Дидье Дешам, который привел сборную Франции к победе на чемпионате мира в России.

Модрич в составе сборной Хорватии играл против Франции в финале мундиаля. Его команда уступила — 2:4. Полузащитник был назван лучшим игроком чемпионата мира, а также лучшим игроком Европы. Футболист выступает за «Реал» с 2012 года. За это время с «королевским» клубом полузащитник выиграл чемпионат Испании, кубок Испании, дважды Суперкубок Испании, четыре раза Лигу чемпионов и три раза Суперкубок УЕФА.

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