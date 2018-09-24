ФИФА объявила лучший гол 2018 года

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила гол нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха лучшим в 2018 году. Видеозапись опубликована на YouTube-канале организации.

Форвард отличился в матче чемпионата Англии против «Эвертона» в декабре 2017 года. Салах получил премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается с 2009-го футболисту (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.

Церемония награждения проходит в Лондоне. На ней будет объявлен лучший футболист 2018 года.

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