Черышева номинировали на «Гол года»

Полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев был номинирован на приз имени Ференца Пушкаша как автор одного из самых красивых голов года. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Международной федерации футбола (ФИФА).

При выборе претендентов учитывались голы, забитые футболистами как за клуб, так и за национальную сборную. Черышев поразил ворота в матче 1/4 финала домашнего чемпионата мира против Хорватии.

Наряду с россиянином за награду поспорят валлийский вингер Гарет Бэйл, грек Лазарос Христодулопулос, португальцы Криштиану Роналду и Рикарду Куарежма, уругваец Джорджиан де Арраскаэта, Райли Макгри из Австралии, аргентинец Лионель Месси, француз Бенжамен Павар, а также египтянин Мохаммед Салах. В 2017 году автором лучшего гола был признан форвард лондонского «Арсенала» Оливье Жиру.

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