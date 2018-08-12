«Безумный» гол африканца сочли лучшим в году

@WorkTheSpace / Twitter

Футболист южноафриканского «Хайлендс Парк» Лакибой Мокоена забил гол ударом с лету в ворота команды «Блэк Леопардс» и вызвал одобрение среди интернет-пользователей. Видео размещено в Twitter-аккаунте WorktheSpace.

Защитник отреагировал на отскок мяча после удара партнера и пробил по нему с лету внешней стороной стопы.

Гол получил множество положительных откликов в сети. В частности, удар Мокоены в посте на Reddit назвали достойным премии ФИФА имени Ференца Пушкаша — награды за лучший гол года. А пользователь Twitter FM Wonderkind отметил, что удар африканца «безумный».

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