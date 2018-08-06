19-летний футболист повторил трюк чемпиона Европы и забил гол

Футболист сборной Вьетнама (U-23) Дон Ван Хау забил гол дальним ударом в ворота сборной Омана, подкрутив мяч внешней стороной стопы. Видео опубликовано на Youtube-канале пользователя Khánh Cây Xanh.
19-летний футболист получил мяч от партнера после передачи пяткой и пробил из-за пределов штрафной. Отметив техничность удара, пользователи Twitter сравнили Ван Хау с португальским форвардом Рикарду Куарежмой. Португалец забил гол таким же ударом в ворота турецкого «Фенербахче». В составе сборной Португалии Куарежма завоевал титул чемпиона Европы в 2016 году.
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