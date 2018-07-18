19-летний футболист отличился «волшебным» ударом

@SAFCsource / Twitter

Полузащитник сборной Англии для футболистов до 19 лет Эллиот Эмблтон завершил комбинацию партнеров ударом в девятку ворот соперника в первом матче чемпионата Европы против сборной Турции. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте @SAFCSource.

На 54-й минуте при счете 2:1 в пользу англичан Эмблтон увеличил отрыв: воспользовавшись передачей партнера, он одним финтом ушел от соперника и поразил ворота ударом из-за пределов штрафной. Мяч после подкрутки влетел в девятку. Хавбек завершил комбинацию, начатую партнерами еще на своей половине поля.

Sky Sports назвали удар юниора «моментом волшебства». Британцы победили турков со счетом 3:2. Эмблтон, отметившийся двумя результативными передачами и одним голом, был признан игроком матча.

Чемпионат Европы-2018 среди сборных U-19 проходит в Финляндии. Турнир завершится 29 июля.

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