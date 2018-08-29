В Египте объяснили недовольство Салаха Россией

Медиадиректор Федерации футбола Египта Осама Исмаэль объяснил, почему нападающий сборной страны Мохаммед Салах остался недоволен организацией во время пребывания в Грозном на чемпионате мира 2018 года. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Условия на базе в Грозном были совершенно нормальными. То, на что жаловался Салах, имело отношение к некоторым гостям базы. Гости хотели сфотографироваться с ним в неподходящее время», — заявил Исмаэль.

По словам медиадиректора, Салах хочет, чтобы команда тренировалась в тихой, спокойной атмосфере. «Это нужно, чтобы как следует подготовиться к матчам», — добавил он.

Материалы по теме Египетская сила Сегодня он забивает в Англии. Летом зажжет у ворот сборной России

28 августа Салах пожаловался на пребывание в Чечне во время чемпионата мира. По словам форварда, его часто отвлекали во время пребывания в России.

После окончания ЧМ египетские депутаты выступили с предположением, что неудача команды на турнире связана с несоблюдением в Грозном спортивного режима. В частности, чиновники обратили внимание на ужин, во время которого глава Чечни Рамзан Кадыров удостоил Салаха звания почетного гражданина республики. Кадыров в свою очередь заявил, что в его адрес замечания отсутствуют, и назвал эту информацию «сплетнями врагов».

Сборная Египта на чемпионате мира выступала в одной группе с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая. Египтяне проиграли во всех трех матчах и не набрали ни одного очка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!