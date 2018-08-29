Спорт
 
Последние новости
Расходы на смягчение пенсионной реформы подросли на триллионы
Дочери Порошенко не поступили ни в один украинский вуз
Из-за драки пассажиров на борту авиарейса Москва-Душанбе пострадала стюардесса
Спасшая бездомного россиянка признала провал
Немцам гарантировали пенсию в половину зарплаты
Создан новый способ ускорения частиц
Названа самая вымирающая от алкоголя нация
Пойман загадочный ритмичный сигнал из далекой галактики
США нанесли новый удар в торговой войне с Россией
Новости партнеров

В Египте объяснили недовольство Салаха Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Мохаммед Салах

Медиадиректор Федерации футбола Египта Осама Исмаэль объяснил, почему нападающий сборной страны Мохаммед Салах остался недоволен организацией во время пребывания в Грозном на чемпионате мира 2018 года. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Условия на базе в Грозном были совершенно нормальными. То, на что жаловался Салах, имело отношение к некоторым гостям базы. Гости хотели сфотографироваться с ним в неподходящее время», — заявил Исмаэль.

По словам медиадиректора, Салах хочет, чтобы команда тренировалась в тихой, спокойной атмосфере. «Это нужно, чтобы как следует подготовиться к матчам», — добавил он.

28 августа Салах пожаловался на пребывание в Чечне во время чемпионата мира. По словам форварда, его часто отвлекали во время пребывания в России.

После окончания ЧМ египетские депутаты выступили с предположением, что неудача команды на турнире связана с несоблюдением в Грозном спортивного режима. В частности, чиновники обратили внимание на ужин, во время которого глава Чечни Рамзан Кадыров удостоил Салаха звания почетного гражданина республики. Кадыров в свою очередь заявил, что в его адрес замечания отсутствуют, и назвал эту информацию «сплетнями врагов».

Сборная Египта на чемпионате мира выступала в одной группе с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая. Египтяне проиграли во всех трех матчах и не набрали ни одного очка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Федерация футбола Египта: Салах жаловался лишь на некоторых гостей базы в Чечне
Салах пожаловался на пребывание в Чечне во время чемпионата мира
Салах обещал Кадырову вернуться
Другие материалы рубрики
Спорт00:01Сегодня

Газанули

Они поднялись со дна российского футбола. И опережают чемпионов
19:14Сегодня

США призвали WADA не восстанавливать Россию в правах

15:59Сегодня

Футболист сборной Германии ездил на ЧМ в Россию со своим кальяном

20:4827 августа

В Волгограде прошел турнир «Кожаный мяч»

Спорт00:0727 августа
Мария Шарапова для рекламной кампании Evian

Бедная Маша

Шарапова годами зарабатывала миллионы. Допинг едва не отнял у нее все
17:36Сегодня

Теннисистка разделась на корте и заработала штраф

12:48Сегодня

Игнашевич ответил на унижения сборной России перед чемпионатом мира

17:1527 августа

Холдинг S8 Capital стал партнером Федерации регби России

Спорт12:4518 августа

Новое время

Европейский футбол возвращается. Теперь Роналду в Италии
09:46Сегодня

Футболист отметился автоголом почти с центра поля

13:0217 августа

Рекорды Медведевой и Загитовой списали в архив

14:07Сегодня

Роналду попросил «Ювентус» купить его бывшего одноклубника

Россия
«Москва построена на наши сокровища»
Рыцари таинственного ордена рассеялись по миру. Теперь они патриоты России
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
Кремль равнодушно отнесся к падению курса рубля
Украденная у россиян асфальтовая дорога нашлась в соседней деревне
Слова Кадырова попросили не воспринимать буквально
В России впервые вынесли наказание за разваленное дело об экстремизме
Кадыров оценил волю Путина после слов о пенсиях
Все материалы
Мир
Нефтяной ад
Как живется в самой опасной стране Африки
Названа самая вымирающая от алкоголя нация
Немцам гарантировали пенсию в половину зарплаты
Верховный суд Ямайки разрешил дреды
Решена судьба надписи In God We Trust на американских купюрах
Китай решил расширить военное влияние за рубежом
Немцев лишили золотого Эрдогана
Все материалы
Бывший СССР
Вся украинская рать
В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал
В Киеве придумали план защиты от России в Азовском море
Александр Лукашенко«Крысы, мыши и прочая наркота»
Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
Перед посольством России в Киеве устроили кладбище
Назван срок разрыва Украиной Договора о дружбе с Россией
Порошенко увидел «щупальца Москвы» в выборах на Украине
Чернокожего британца не пустили в украинский ресторан
Все материалы
Экономика
Дурь в кармане
Пиво соединят с марихуаной. Это будет стоить миллиарды
Алишер УсмановМодель для сборки
Как Алишер Усманов формулирует новую стратегию российского бизнеса
Дальше сами
Эта страна обманывала весь мир и жила в долг. Пришла пора платить
На автомобиль из «Кортежа» Путина нашелся покупатель
Путин создал предпенсионный возраст
Медведев заявил о согласовании пенсионной реформы с обществом
Названа лучшая кабачковая икра
Все материалы
Силовые структуры
«Это будет клеймо по жизни»
Российские девушки продают себя за миллионы. Жажда роскоши приводит их в тюрьму
Служительница тьмы
Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В Перми коллектор избил оперную певицу за несуществующие долги
По делу о пытках в ярославской колонии задержали еще двоих тюремщиков
Вора в законе Пызу обстреляли из гранатомета
Жительница Кузбасса наступила на ногу полицейскому и пошла под суд
Все материалы
Наука и техника
Красноармейцы рассматривают японские трофеи после Хасанских боев, 1938 год«С этих высот могли обстреливать Владивосток»
Кто на самом деле победил в столкновении Советского Союза с Японией
Каникулы дракона
Чем занимаются японские бандиты во время отпуска: Yakuza Kiwami 2
Взяли за душу
У человека в теле нашли новый орган. Для чего он нужен?
Пойман загадочный ритмичный сигнал из далекой галактики
Выявлена причина массовой эпидемии слабоумия
Подтверждена полная изученность Вселенной
Американская «Стратосферная крепость» получит гиперзвуковое оружие
Все материалы
Спорт
Газанули
Они поднялись со дна российского футбола. И опережают чемпионов
США призвали WADA не восстанавливать Россию в правах
В Египте объяснили недовольство Салаха Россией
Футболист сборной Германии ездил на ЧМ в Россию со своим кальяном
Теннисистка разделась на корте и заработала штраф
Игнашевич ответил на унижения сборной России перед чемпионатом мира
Мария Шарапова для рекламной кампании Evian Бедная Маша
Шарапова годами зарабатывала миллионы. Допинг едва не отнял у нее все
Все материалы
Культура
«Тема сексуальности была под запретом»
Превращение девочки в объект желания на фотографиях из американской глубинки
«Секс в палатке должен быть быстрым и немножко грязным»
Что творилось на огромном рейве в трех часах от Москвы
«Эпоха вертухаевых внучат»
Владимир Сорокин о том, как советское прошлое привело к российскому настоящему
Признавшую Россию агрессором украинскую певицу застыдили за русский язык
Эдди Мерфи в 57 лет обзаведется 10-м ребенком
Певица из Spice Girls начала лечиться от секс-зависимости
Тело величайшей певицы в истории положили в золотой гроб и выставили в музее
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мы никогда не будем смешнее русских»
Русские мемы свели с ума иностранцев и вышли на международный уровень
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
Ольга Бузова«Для меня ты не мужик. Ты тупо пятно, которое несет фигню»
Бузова открывает мир других мужчин на телевидении. Они бьются за нее, как львы
Названы блогеры-рекордсмены по накруткам подписчиков
Собака с мордой убийцы вызвала восторг в сети
Учительницу отстранили от работы за распространение порно
«Яндекс» отказался подчиниться Роскомнадзору и удалить пиратский контент
Все материалы
Ценности
Дети ларька
Шаурма, бургеры и фалафель: кто научил москвичей вкусно питаться
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Ho Chi Minh (1890-1969), Vietnamese Communist revolutionary and Dictator, Prime Minister (1946-1955) and President (1945-1969) of the Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam). Дядюшка Хо
Женщины, сигареты и войны величайшего вьетнамца планеты
Раскрыт единственный запрещенный Меган Маркл цвет
Аномальные волосы принесли славу пятилетнему ребенку
Нелепому виду Канье Уэста найдено простое объяснение
Раскрыто значение формы пупка
Все материалы
Путешествия
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
Авиакомпании увеличили время полета ради выгоды
Выявлен типичный крымский турист
Женщина-пилот спрыгнула с самолета на ходу и прославилась
Экстремальную посадку авиалайнера в тайфун сняли на видео
Все материалы
Из жизни
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
У собак есть свои секреты
На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
Кость в горле
Они поглощают куриные крылышки тоннами. Этого лучше не видеть
Пловец ударил акулу кулаком по жабрам и остался жив
Десятки судов из Франции напали на британских рыбаков и обратили их в бегство
Фанат татуировок отрезал нос и уши ради сходства со скелетом
Полицейским пришлось стрелять в утащившего рыбака крокодила
Все материалы
Renault Arkana во всех подробностях
Все, что нужно знать про новый французский кроссовер для России
Aurus в деталях
Рассматриваем во всех подробностях седан проекта «Кортеж»
Скандальная реклама автомобилей
Сексизм, черный юмор и насмешки над конкурентами в рекламе машин
Внедорожники, ставшие кроссоверами II
Шесть машин, сменивших внедорожное прошлое на кроссоверное настоящее. Часть вторая
В России появилась новая автомобильная марка из Азербайджана
Появились первые официальные снимки кабриолета BMW 8-Series
Китайцы из Haval сделали для России молодежный кроссовер
Все материалы
Под мостом
Сколько стоит жилье в Крыму
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке
Квартиру известного коллекционера обворовали в Москве
Шокировавший известного блогера дом решили снести
Названы самые вонючие города России
Все материалы