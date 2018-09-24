Объявлена сборная лучших футболистов 2018 года

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена 11 футболистов, вошедших в символическую сборную 2018 года. Список опубликован в Twitter-аккаунте организации.

Команда выглядит следующим образом:

Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания).

Защитники: Дани Алвес (ПСЖ, Бразилия), Серхио Рамос («Реал», Испания), Рафаэль Варан («Реал», Франция), Марсело («Реал», Бразилия).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал», Хорватия), Н'Голо Канте («Челси», Франция), Эден Азар («Челси», Бельгия).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия).

Лучшим тренером 2018 года был объявлен Дидье Дешам, который привел сборную Франции к победе на чемпионате мира в России.

Ранее на церемонии в Лондоне был назван автор лучшего гола года. Им стал форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, который отличился в матче чемпионата Англии с «Эвертоном».

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