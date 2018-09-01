Роналду позавидовал лучшему футболисту мира

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не полетел на вручение наград УЕФА, узнав, что игроком года признан полузащитник «Реала» Лука Модрич. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, форвард собирался прилететь из Турина на вертолете. В зале, где проходила церемония, для Роналду и его окружения были зарезервированы шесть кресел. Однако за два часа до церемонии до португальца дошла информация о том, что лучшим игроком прошлого сезона признан Модрич. После этого Роналду решил не лететь на вручение наград.

В материале также отмечается, что португалец получил звонок от руководителей «Ювентуса», включая генерального директора клуба Джузеппе Маротту, который ждал форварда в одном из отелей неподалеку от места проведения церемонии. Однако футболист не изменил своего решения пропустить церемонию, и «Ювентус» уведомил УЕФА о том, что Роналду не появится.

Церемония вручения прошла в Монако 30 августа. Все призы получили игроки, выигрывавшие Лигу чемпионов в составе мадридского «Реала» в сезоне-2017/2018. Роналду был признан лучшим нападающим.

Модрич, ставший игроком года по версии УЕФА, в составе сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира 2018 года и получил «Золотой мяч» как лучший футболист мундиаля.

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