В справедливости побед «Реала» в Лиге чемпионов усомнились

Полузащитник каталонской «Барселоны» Артуро Видаль прокомментировал победы мадридского «Реала» в двух последних розыгрышах Лиги чемпионов. Слова чилийского футболиста приводит Goal.

31-летний хавбек скептически относится к последним успехам мадридского клуба на европейской арене. По мнению Видаля, «сливочным» не удалось бы одержать победы в двух последних финалах Лиги чемпионов в том случае, если бы тогда действовала система видеопомощи арбитрам (VAR).

Чилиец присоединился «Барселоне» в начале августа. Предыдущим клубом в карьере футболиста была мюнхенская «Бавария».

Мадридский Реал одержал победы в трех последних финалах Лиги чемпионов. В двух последних розыгрышах испанский клуб выбивал на стадии плей-офф «Баварию».

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