Роналду увидел в себе заслуженно лучшего футболиста мира

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что считает себя достойным получить «Золотой мяч». Слова спортсмена приводит France Football.

«Я уже говорил не один раз, что для меня не так важно выиграть шестой "Золотой мяч". Я знаю, что нахожусь в числе лучших футболистов в истории. Но, конечно, я хочу его выиграть. Если бы я говорил об обратном, то это было бы ложью. Я работаю, чтобы получить его. Забиваю голы и выигрываю матчи, но нет никакой одержимости. Заслуживаю ли я "Золотой мяч"? Думаю, да», — сказал Роналду.

В этом же интервью португалец пожаловался на то, как изменилась его жизнь из-за обвинений в изнасиловании американки Кэтрин Майорги. По его словам, ситуацию тяжело переживают его родственники. Вместе с тем Роналду уверен, что «правда однажды выйдет на свет».

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Португальский форвард — действующий обладатель «Золотого мяча», который France Football вручает лучшему футболисту года. Всего он выигрывал награду пять раз. До 2016 года Международная федерация футбола (ФИФА) вручала «Золотой мяч» совместно с France Football, однако в сентябре сотрудничество было прекращено.

С этого момента ФИФА вручает награду The Best. В 2018-м ее обладателем стал полузащитник «Реала» Лука Модрич, который прервал десятилетнюю гегемонию Роналду и Лионеля Месси.

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