Реальный пацан

Португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду завоевал очередную личную награду — он признан лучшим футболистом 2017 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). «Лента.ру» рассуждает о ценности этого титула и рассказывает, почему у Роналду, по сути, не было конкурентов.

Снова лучший

Эгоизм Роналду давно перестал удивлять футбольных фанатов и простых граждан. Золотой мальчик португальского футбола незаметно вырос (ему, между прочим, уже 32 года) и превратился в не менее золотого мужчину. Образцово-показательное отношение к работе, невероятная эффективность на футбольном поле вкупе с впечатляющим внешним видом — и вот уже эгоизм спортсмена воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

Роналду с самого начала своей карьеры дал понять, как важны для него персональные награды. Обычно спортсмены в игровых видах спорта отличаются альтруизмом, нежеланием выделяться на фоне команды. При любых обстоятельствах они ставят личные цели ниже коллективных. Но только не этот парень. Португалец, представляющий собой доминирующую силу мирового футбола вот уже на протяжении полутора десятилетий, никогда не стеснялся показывать, как важны ему признание и слава.

В 2017 году на звание лучшего игрока мира по версии ФИФА, помимо Роналду, претендовали Лионель Месси из «Барселоны» и бывший игрок каталонской команды Неймар, летом перешедший в «Пари Сен-Жермен» за космические деньги и на не менее космическую зарплату. К слову, после того как подробности контракта Неймара стали достоянием общественности, Роналду и Месси не промолчали, а потребовали от своих работодателей индексации зарплат. По большому счету — имели на это полное право, ведь именно эти три футболиста на данный момент — сильнейшие на планете.

Криштиану Роналду Фото: John Sibley / Reuters

Неймар, перебравшийся в Европу относительно недавно, в 2013-м, еще не успел всерьез вклиниться в борьбу двух титанов — Месси и Роналду. Португалец и аргентинец ведут беспрерывное соперничество за звание лучшего уже 10 лет. В 2008 году Роналду, тогда еще защищавший цвета «Манчестер Юнайтед», впервые получил «Золотой мяч» (по версии журнала France Football). С тех пор почетный приз присуждался то португальцу, то аргентинцу. Интересно, что в этом году Роналду и Месси проголосовали друг против друга, настолько велик дух соперничества между звездами. В опросе, определяющем обладателя трофея с нескромным названием The Best, принимают участие капитаны и главные тренеры сборных, а также журналисты.

Десятка лучших футболистов мира 2017 года по версии ФИФА: 1. Криштиану Роналду

2. Лионель Месси

3. Неймар

4. Джанлуиджи Буффон

5. Серхио Рамос

6. Лука Модрич

7. Тони Кроос

8. Марсело

9. Н’Голо Канте

10. Луис Суарес

Второй год подряд Роналду не было равных, и даже его извечный соперник Месси выступал лишь декорацией на празднике португальца. Всему виной обилие командных и, как следствие, личных достижений Криштиану. Ведь даже персонажам с раздутым эго титулы приносит работа в упряжке. Если в 2016 году Роналду самолично сокрушал целые команды, то в 2017-м все было иначе. Победу в последнем голосовании португальцу принесла не феноменальная результативность, которой от него ждут из года в год, но умение взять на себя ответственность и решить исход важного для команды матча. Вышло неплохо: Роналду привел «Реал» к победе в Лиге чемпионов, став лучшим бомбардиром розыгрыша, испанской Примере, Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА.

В начале сезона Роналду называли бледной тенью самого себя — форвард отличился лишь дважды в восьми матчах Лиги чемпионов сезона-2016/17. А это для таланта калибра Криштиану катастрофически мало. Португалец проснулся в решающей стадии сезона — как раз в тот момент, когда «Реал» нуждался в своем вожаке больше всего. Невероятный показатель в 10 забитых мячей, начиная со стадии четвертьфинала, помог сливочным второй год кряду завоевать «ушастый» кубок. А что Месси? Он вместе с «Барселоной» вылетел из турнира на стадии 1/4, сдавшись на милость «Ювентусу» и его нестареющему капитану Джанлуиджи Буффону.

В чемпионате Испании каталонцы уступили мадридцам всего три очка, но этого оказалось достаточно, чтобы команда Зинедина Зидана вновь выиграла национальное первенство. Правда, Месси значительно обошел Роналду по системе «гол+пас» (47 очков против 31), но принимавшие участие в голосовании ФИФА этим не впечатлились. Криштиану получил более 43 процентов голосов, а Лео — лишь немногим более 19 процентов. У Неймара третий результат — более чем скромные 7 процентов.

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На фоне успеха «Реала» и его лидера лучшим тренером года по версии ФИФА был признан Зидан. Французский наставник продолжил коллекционировать трофеи и в очередной раз доказал, что гениальный футболист может стать топовым тренером. Были бы талант и трудолюбие, а этого Зизу не занимать. Лучшей футболисткой мира назвали 24-летнюю Лике Мартенс из «Барселоны». В составе сборной Нидерландов она выиграла чемпионат Европы, по ходу турнира записав на свой счет три гола.

Вопрос престижа

Мероприятие ФИФА проходило в Лондоне в театре «Палладиум» и по торжественности мало чем уступало церемониям вручения ведущих кинематографических премий мира. Номинанты блистали шикарными костюмами на зеленой дорожке, по пути фотографируясь с болельщиками и раздавая автографы. Среди гостей можно было встретить не только действующих игроков, но и легенд футбола вроде Роналдо, Диего Марадоны, Роберто Карлоса и Патрика Клюйверта. Кроме того, на дорожке были замечены британская актриса Кэтрин Зета-Джонс и российская модель, посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева.

К чему такая помпа? Футбол давно превратился в бизнес, а ФИФА располагает серьезными ресурсами и всеми силами пытается показать, кто в доме хозяин после расторжения контракта с France Football. Журнал сотрудничал с федерацией с 2010 по 2015 год, когда лучшему футболисту мира вручалась объединенная награда — «Золотой мяч» ФИФА.

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До 2010-го и после 2015-го проводились две церемонии в честь лучшего футболиста мира. Причем к общему знаменателю France Football и ФИФА пришли лишь с 2006 года — с тех пор обладатели двух призов неизменно совпадали. До этого бывало и по два лучших футболиста планеты. Так, в 2003-м ФИФА признала лучшим Зидана, а France Football — чешского полузащитника «Ювентуса» Павла Недведа.

Приз France Football регулярно присуждается лучшему футболисту мира с 1956 года. Причем до 1995-го претендовать на титул могли только европейские игроки, поэтому Пеле или Марадона так и не удостоились этой чести. Еще один примечательный момент — в 1963 году France Football признал лучшим вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина. Он по сей день остается единственным отечественным игроком и единственным голкипером в истории мирового футбола среди обладателей этого трофея.

Криштиану Роналду (слева) и Лионель Месси Фото: Alastair Grant / AP

ФИФА называет лучшего только с 1991 года. С 2001-го трофей присуждается и футболисткам.

Сказать, какой из двух титулов важнее, сложно. Если на стороне «Золотого мяча» традиции и время, то ФИФА активно пользуется большими финансовыми возможностями и административным ресурсом. Наверное, косвенно судить о значимости трофея можно по поведению самих футболистов. Так, в 2016 году Роналду, признанный лучшим по обеим версиям, сверкал белоснежной улыбкой на церемонии ФИФА, но даже не появился на вручении «Золотого мяча».

В этом году Роналду наверняка вновь сделает дубль и получит «Золотой мяч». В этом не будет никакой сенсации, она случится как раз лишь в том случае, если награда уйдет к звезде каталонского клуба. При благоприятном для себя исходе португалец сравняется по количеству этих наград с Месси.

Что дальше? Роналду сможет вздохнуть спокойно и продолжить соперничество с главным оппонентом. Ребятам вроде Неймара тоже не стоит волноваться — они свое еще получат, ведь Криштиану и Лео не железные, и возраст рано или поздно возьмет свое. Даже несмотря на громкие заявления португальца о том, что он намерен выступать на высоком уровне до сорока с лишним лет. Но это будет когда-то потом, а пока Роналду — The Best.