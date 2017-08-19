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Лысый из «Реала»

Сперва Зидан порвал брюки, а потом — футбольную Европу

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Фото: Daniel Tejedor / AP

Мадридский «Реал» под руководством Зинедина Зидана продолжает сметать на своем пути всех и вся. Меньше чем за два года сливочные выиграли семь трофеев, потерпев при этом столько же поражений — всего семь. «Лента.ру» — о секрете успеха Зидана и тех немногих, кому по силам остановить «Реал» в новом сезоне Примеры.

Пришел, увидел, победил

На новый 2016 год руководство «Реала» преподнесло болельщикам поистине королевский сюрприз — на место не снискавшего славы Рафаэля Бенитеса пришел Зинедин Зидан. В глазах большинства фанатов и экспертов француз был одним из типичных представителей плеяды бывших звезд футбола, чьи перспективы на тренерском поприще, мягко говоря, туманны. Президент клуба Флорентино Перес опасений большинства не разделял — функционер наговорил Зидану комплиментов во время официальной презентации и пожелал удачи в новой роли.

Впрочем, роль была не так уж и нова. Зидан уже успел поработать ассистентом в основной команде и порулить в «Кастилье» — дубле мадридского суперклуба. Француз не утратил прекрасного понимания футбола, чем он отличался еще на заре своей игровой карьеры. Зидан не стремился непременно выделиться среди коллег чем-то особенным — спокойный и собранный, он передавал эти качества команде. Большего мадридцам и не требовалось — играть результативно и ярко они умели всегда.

Такой подход принес плоды довольно быстро. Внеся небольшие изменения в тактические схемы клуба, Зидан начал победоносное шествие в Лиге чемпионов. Временами ему приходилось непросто, от напряжения на нем буквально рвались брюки. И не однажды. Все же Зидану удалось завоевать Кубок европейских чемпионов с первой же попытки. Правда, ради успеха в Лиге чемпионов пришлось пожертвовать чемпионатом Испании — в том розыгрыше первенствовала «Барселона», опередившая мадридцев всего на одно очко. Национальный Кубок «Реалу» также не покорился, но вины Зидана в том не было — столичную команду исключили из турнира за то, что в матче 1/16 финала с «Кадисом» на поле по ошибке вышел дисквалифицированный российский полузащитник Денис Черышев.

В сезоне-2016/17 «Реал» не сбавил оборотов. Для начала мадридцы завоевали Суперкубок УЕФА, обыграв «Севилью». Далее трофеи посыпались градом: клубный чемпионат мира, долгожданное чемпионство, вторая подряд победа в Лиге чемпионов. Этим летом сливочные обыграли «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА и разгромили «Барселону» в двухматчевом споре за Суперкубок Испании.

В результате Зидан стал самым эффективным тренером в истории, опередив сэра Алекса Фергюсона, Оттмара Хитцфельда, Хосепа Гвардиолу, Луиса Энрике и двух своих предшественников — Жозе Моуриньо с Карло Анчелотти. В среднем на завоевание одного титула французу требовалось 13 неполных матчей! У ближайшего преследователя — Гвардиолы — на это уходило чуть больше 22-х.

В 90 матчах у руля команды Зидан одержал 68 побед и потерпел всего 7 поражений, сведя 15 поединков к ничьей. Семь поражений больше чем за полтора года. В среднем — одно поражение в три месяца!

Семь трофеев — за 1,6 года. Экс-каталонцам Энрике и Гвардиоле на достижение аналогичного результата потребовалось 1,8 года.

Фактор Роналду

Главным оружием в руках Зидана остается Криштиану Роналду. В феврале португальцу стукнуло 32, но, похоже, где-то в кладовой его дома пылится жуткий портрет — с годами нападающий не теряет формы и стремления побеждать. Он сыграл решающую роль почти во всех последних успехах команды, попутно переписав сразу несколько бомбардирских рекордов.

Зидан сумел найти подход абсолютно ко всем игрокам команды, включая звездного португальца. Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой, долгое время выступавший в испанском чемпионате, в интервью «Ленте.ру» выразил мнение, что именно в этом секрет побед нынешнего «Реала».

«Дело в доверительных футбольных отношениях Зидана, в прошлом прекрасного футболиста, который знает все до мелочей: атмосферу в раздевалке и настроения игроков. Не стоит забывать и про тренерский штаб, который выполняет большую работу. С физическим состоянием команды все хорошо — это было заметно по последним двум матчам с "Барселоной". Все это и позволяет команде демонстрировать выдающийся результат», — сказал Мостовой.

Учитывая феноменальную физическую готовность Роналду и его подход к работе, Зидану вряд ли придется беспокоиться за эффективность передней линии, к слову, наколотившей 252 мяча в 90 матчах под его руководством. К сожалению, сливочным придется обойтись без Роналду в первых четырех турах стартующей Примеры — португалец схлопотал пятиматчевую дисквалификацию за толчок судьи в первой игре Суперкубка Испании с «Барселоной».

Переживать по этому поводу поклонникам «галактикос» вряд ли стоит. Соперники их клуба на ближайшие четыре матча на внутренней арене — «Депортиво», «Валенсия», «Леванте» и «Реал Сосьедад». При всем уважении к «летучим мышам», со всеми четырьмя Зидан справится и без Роналду.

Вне конкуренции

Стартующий 18 августа очередной сезон Примеры выглядит лишенным интриги. Главный соперник «Реала» — «Барселона» — ослаблен потерей Неймара. Уход бразильца в «Пари Сен-Жермен» нанес команде психологический удар, что и показали два поражения в матчах за Суперкубок страны. Сказываются и перестановки на тренерском мостике — возглавившему сине-гранатовых Эрнесто Вальверде нужно время, чтобы найти общий язык с футболистами.

Мостовой придерживается другого мнения на этот счет: по его словам, Лионель Месси поможет команде навязать «Реалу» серьезную борьбу. «У "Барселоны" есть все шансы обойти "Реал" в чемпионате Испании. Я всегда говорил: пока в команде есть Месси, шансы есть во всех турнирах. Конечно, он один не в силах обыграть столь мощную команду, как "Реал". С другой стороны, деньги, полученные от продажи Неймара, пойдут на усиление состава. Думаю, сейчас выстроится очередь из футболистов, претендующих на переход в "Барсу". Плохо, что Суарес получил травму. Но "Барселона" остается "Барселоной", ее нельзя сбрасывать со счетов», — отметил Мостовой.

Следующие в списке боеспособных конкурентов «Реала» — земляки из «Атлетико». Команда Диего Симеоне громче всего заявила о себе в 2016 году, выйдя в финал Лиги чемпионов (где уступила как раз «Реалу»), но при этом продолжает довольствоваться ролью претендента на титул. С таким «Реалом» тягаться довольно сложно, уж слишком глубок состав сливочных.

«Севилья» также входит в сезон с приличным по именам составом, однако вряд ли сможет удержаться в чемпионской гонке. Андалусийцы сменили тренера, пережили уход лидера — нападающего Витоло. Им также потребуется время, чтобы обрести прежнюю силу.

Вполне возможно, что по ходу длинного сезона, определенные проблемы мадридцам доставят и другие команды, но представить себе, что кто-то по-настоящему остановит «Реал», сложно. Зидан помогал клубу ковать победы в бытность игроком, продолжает делать это и в роли тренера. И помешать ему почти невозможно — как на внутренней, так и на европейской арене.

Ринат Салахетдинов

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