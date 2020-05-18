Арсен Венгер рассказал о вреде матчей без зрителей для футбола

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о вреде для футбола матчей без зрителей. Об этом сообщает Sky Sports.

По мнению специалиста, подобная мера хороша лишь в краткосрочной перспективе в сложившихся условиях. Француз считает, что представить себе проведение целого сезона на пустых стадионах невозможно, так как это нанесет игре огромный урон.

При этом Венгер отметил, что спешить с возвращением болельщиков на трибуны нельзя. Прежде всего, нужно убедиться в безопасности проведения массовых мероприятий.

Английская премьер-лига (АПЛ), как и многие другие мировые футбольные турниры, была приостановлена в начале марта из-за пандемии коронавируса. 16 мая возобновился розыгрыш немецкой Бундеслиги, матчи проходят без зрителей. В похожем формате будет доигран и сезон в Тинькофф Российской премьер-лиги. Старт турнира намечен на 21 июня.

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