В «Зените» отреагировали на упущенное досрочное чемпионство

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) возобновить сезон в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Функционер признался, что в клубе не расстроены упущенной возможностью досрочно выиграть чемпионат (клуб лидировал в РПЛ до паузы в турнире, — прим. «Ленты.ру»). «Нам подарки не нужны. Мы всегда завоевывали титулы на поле», — заявил Медведев.

Ранее 15 мая исполком РФС принял решение о возобновлении РПЛ, а также завершении сезона в остальных профессиональных турнирах страны. Сезон в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) доигран не будет.

Чемпионат возобновится 21 июня и продлится до 22 июля. Матчи пройдут без зрителей. Командам позволят проводить по пять замен за встречу.

После 22 туров чемпионата в активе «Зенита» 50 очков. Команда Сергея Семака оторвалась от преследователей на девять очков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!