Арсен Венгер отказался «прыгать в костер»

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о возможном возвращении к тренерской работе. Об этом сообщает Goal.com.

«Я отклонил несколько хороших предложений, потому что не чувствую себя готовым. Я понял, что погрузился в собственный мир, интересуясь только тренерской работой. Из-за этого я до сих пор и не решился снова прыгнуть в этот костер», — заявил специалист.

Француз добавил, что уверен в своем возвращении в профессию, однако не знает, когда это произойдет.

Большую часть тренерской карьеры Венгер работал с «Арсеналом» (1996 — 2018 год). Вместе с «канонирами» специалист завоевал 17 трофеев, включая семь побед в Английской премьер-лиги (АПЛ). С мая 2018-го лондонскую команду возглавляет Унаи Эмери. В прошлом сезоне «Арсенал» занял пятое место в первенстве страны.

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