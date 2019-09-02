Лучший бомбардир в истории АПЛ высмеял защитников «Арсенала»

Лучший бомбардир в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) Алан Ширер раскритиковал игру защитников лондонского «Арсенала» в матче с «Тоттенхэмом». Колонку спортсмена опубликовал таблоид The Sun.

«Порой защита "канониров" выглядела смешно. Просто поразительно, как их сопернику было легко забить свои два мяча», — отметил специалист.

Матч четвертого тура АПЛ между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» состоялся 1 сентября и завершился со счетом 2:2. «Канониры» по ходу встречи уступали со счетом 0:2, однако сумели отыграться.

Ширер большую часть карьеры выступал за «Ньюкасл» (с 1996 по 2006 год). В матчах первенства страны он забил 260 мячей.

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