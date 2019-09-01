«Арсенал» отыгрался с 0:2 в дерби Северного Лондона с «Тоттенхэмом»

«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в дерби Северного Лондона в рамках четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:2. На 10-й минуте Кристиан Эриксен вывел гостей вперед. Через полчаса Гарри Кейн реализовал пенальти и удвоил преимущество «шпор». В концовке первого тайма Александр Ляказетт сократил отставание «Арсенала». На 71-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг восстановил равенство в счете.

После четырех туров «Арсенал» набрал семь очков и занимает пятое место в АПЛ. В активе «Тоттенхэма» пять баллов, команда расположилась на девятой строчке.

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