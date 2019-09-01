Победа в матче АПЛ позволила «Эвертону» выйти на пятое место

«Эвертон» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:2. В первом тайме хозяева дважды выходили вперед: на голы футболистов «ирисок» Ришарлисона и Алекса Айуоби гости ответили точным ударом Ромена Сеса. Во втором тайме Рауль Хименес восстановил равенство, но вскоре Ришарлисон оформил дубль и принес победу своей команде.

«Эвертон» после четырех туров имеет в активе семь очков и занимает пятую строчку в АПЛ. «Вулверхэмптон» с тремя очками расположился на 17-м месте.

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