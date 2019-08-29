«Манчестер Юнайтед» избавился от самого высокооплачиваемого игрока АПЛ

Миланский «Интер» взял в аренду нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Чили Алексиса Санчеса. Об этом сообщается на сайте команды.

Форвард перешел в итальянский клуб на правах аренды до 30 июня 2020 года.

Санчес перешел в «Манчестер Юнайтед» в январе этого года, получив самую большую зарплату в Английской премьер-лиге (АПЛ) — около 550 тысяч евро в неделю, однако так и не стал игроком стартового состава. В нынешнем сезоне чилиец ни разу не попадал в заявку «красных дьяволов» на матчи.

8 августа в «Интер» перешел другой футболист «Манчестер Юнайтед» — Ромелу Лукаку. Его трансфер обошелся итальянцам в 65 миллионов евро.

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