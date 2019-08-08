Cбежавшего из «Манчестер Юнайтед» футболиста раскритиковали за лишний вес

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал форварда «красных дьяволов» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку за лишний вес. Об этом англичанин написал в своем Twitter.

«Он признался в том, что у него есть лишний вес. Он весит более 100 килограммов! И это игрок "Манчестер Юнайтед"! Он будет забивать и добьется успеха в "Интере", но непрофессионализм заразителен!» — написал Невилл, сопроводив пост смайликами.

По информации Football Italia, Лукаку в ближайшее время присоединится к миланскому «Интеру», который заплатит за форварда около 80 миллионов евро.

6 августа Лукаку не явился на базу «Манчестер Юнайтед», за что был оштрафован на 435 тысяч евро. Футболист объявил забастовку, требуя продать его в другую команду.

В прошлом сезоне 26-летний Лукаку отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами в 45 матчах в составе манкунианцев.

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