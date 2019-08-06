Футболист «Манчестер Юнайтед» решил тренироваться с другой командой

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку провел вторую тренировку с «Андерлехтом» и не планирует возвращаться в расположение английского клуба. Об этом сообщает HLN.

В понедельник, 5 августа, журналисты заметили форварда тренирующимся вместе с клубом из Брюсселя. На следующий день Лукаку должен был прибыть в расположение МЮ, однако его снова увидели в Бельгии занимающимся с футболистами «Андерлехта». При этом на игроке была экипировка фирмы Joma, что может являться нарушением спонсорского контракта «красных дьяволов» с Adidas.

Отмечается, что Лукаку хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и не планирует тренироваться с командой. О возможных санкциях в отношении игрока со стороны руководства клуба не сообщается.

Ранее появилась информация о готовящейся сделке по обмену Лукаку на форварда «Ювентуса» Паоло Дибалу, однако аргентинский игрок не смог согласовать с английским клубом условия личного контракта.

В прошлом сезоне 26-летний Лукаку отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами в 45 матчах в составе манкунианцев.

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