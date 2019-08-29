Немецкий тренер назвал Салаха нежным убийцей

Бывший главный тренер «Базеля» Хайко Фогель рассказал о работе с форвардом «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамедом Салахом. Об этом сообщает Spox.

«Мне сразу стало понятно, что он выдающийся футболист. Салах — нежный убийца. У него и скорость, и удар, и удивительная левая нога — все это мне показали скауты на видеозаписях», — рассказал специалист.

Немецкий тренер также отметил, что во всей красе египтянин показал себя только на третьей тренировке. «Мохамед был просто неудержим. Он был таким проворным и взрывным. Если мяч был у него на левой ноге, обязательно следовал гол», — добавил Фогель.

Салах перешел в «Базель» из египетского клуба «Мокавлун» за 2,5 миллиона евро летом 2012 года и выступал в команде до зимы 2014-го. В составе швейцарской команды нападающий отметился 17 голами в 74 матчах. Фогель руководил «Базелем» с лета 2011-го по октябрь 2012-го.

С 2017 года Салах выступает за «Ливерпуль». В нынешнем сезоне в трех матчах Английской премьер-лиги египтянин забил три мяча и сделал одну голевую передачу

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