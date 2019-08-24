Дубль Салаха помог «Ливерпулю» победить «Арсенал» и стать лидером АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле разгромил «Арсенал» в центральном матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей дублем отметился форвард Мохамед Салах, еще один гол на счету защитника Жоэля Матипа. В концовке встречи гол престижа на свой счет записал хавбек лондонцев Лукас Торрейра.

После победы над «Арсеналом» в активе «Ливерпуля» стало девять очков, мерсисайдцы с шестью очками единолично возглавляют турнирную таблицу. «Канониры» набрали шесть баллов и располагаются на второй позиции.

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