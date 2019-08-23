«Ливерпуль» заключит самый выгодный контракт в истории АПЛ

«Ливерпуль» близок к подписанию спонсорского контракта, который станет рекордным в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает The Sun.

Красные собираются подписать соглашение с фирмой-производителем спортивной экипировки Nike, которое станет более крупным, чем контракт «Манчестер Юнайтед» с Adidas на 82 миллиона евро в год. О какой сумме идет речь, не сообщается.

На данный момент мерсисайдцы сотрудничают с New Balance, получая от фирмы около 50 миллионов евро. Поменять спонсора «Ливерпуль» планирует со следующего сезона.

Самый крупный спонсорский контракт среди всех футбольных клубов мира имеет «Барселона». Каталонцы зарабатывают 109 миллионов евро в год, сотрудничая с Nike.

«Ливерпуль» — действующий победитель Лиги чемпионов и серебряный призер АПЛ.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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