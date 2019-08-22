Футболисты «Манчестер Юнайтед» заплатят за низкие результаты

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует установить материальную ответственность для футболистов команды за низкие результаты клуба. Об этом сообщает Metro.

В новые контракты с игроками будет включен пункт, предусматривающий сокращение заработной платы на 25 процентов в случае, если команда по итогам сезона не сможет получить путевку в Лигу чемпионов. По информации источника, среди футболистов подобная инициатива вызвала серьезное недовольство.

В нынешнем чемпионате Англии подопечные Уле-Гуннара Сульшера стартовали с победы и ничьей. После двух туров «красные дьяволы» имеют в активе четыре очка и располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице.

Право выступить в Лиге чемпионов получают команды АПЛ, занимающие места с первого по четвертое. В прошлом сезоне манкунианцы стали шестыми.

Самый высокооплачиваемый игрок «Манчестер Юнайтед» — форвард Алексис Санчес — получает около 550 тысяч евро в неделю.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. «Ливерпуль» после двух туров чемпионата занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе шесть очков. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!