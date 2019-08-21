Салах выступил против VAR

Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о системе видеопомощи арбитрам (VAR), введенной в Английской премьер-лиге с сезона-2019/2020. Его слова приводит CNN.

Салах заявил, что ему никогда не нравился VAR. «Я люблю футбол таким, какой он есть. С ошибками арбитров и иногда агрессивными игроками. Я принимаю футбол с ошибками. Так игра становится более захватывающей», — заявил он.

Футболист также посчитал, что система помогает защищать футболистов от опасной игры соперников. «По моему мнению, это единственная причина, по которой стоило ввести VAR», — отметил он.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. «Ливерпуль» после двух туров чемпионата занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе шесть очков. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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