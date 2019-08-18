Гвардиола рассказал о «пьющих кофе» арбитрах VAR

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о судействе в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Тоттенхэмом» (2:2). Его слова приводит The Guardian.

«Если зафиксировали игру рукой, значит, была рука: решение принимают в Лондоне, я ничего не могу с этим поделать. Я также думал, что в нашу пользу должны были назначить пенальти, когда Эрик Ламела фолил на Родри. Люди из VAR, наверное, в тот момент пили кофе», — заявил специалист.

Встреча «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» прошла в субботу, 17 августа. Форвард «горожан» Габриэл Жезус в дополнительное время поразил ворота соперника, но гол был отменен после просмотра видеоповтора. Арбитры зафиксировали игру рукой у одного из футболистов «Сити».

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