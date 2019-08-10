Гвардиола раскритиковал разгромно победивший «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался недоволен качеством игры своей команды в матче против «Вест Хэма». Об этом сообщает Sky Sport.

«Доволен ли я результатом? Да. Но я недоволен игрой. В первом тайме мы отдавали пасы небрежно и неточно. Но это нормально для первой игры, которая началась довольно рано. Во втором тайме мы сыграли спокойнее, а после 3:0 результат был сделан», — заявил Гвардиола.

Встреча первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Сити »и «Вест Хэмом» прошла в Лондоне в субботу, 10 августа, и завершилась победой горожан со счетом 5:0.

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