Тренер разгромленной «Ливерпулем» команды нашел позитив в поражении

Главный тренер «Норвич Сити» Даниэль Фарке рассказал о позитивных моментах в проигранном матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля». Об этом сообщает BBC.

«Мы разочарованы, но я все равно очень люблю свою команду. Мы выиграли второй тайм, несмотря на болельщиков, поддерживавших "Ливерпуль". Мы продемонстрировали настоящий характер», — заявил Фарке.

Специалист также отметил, что в перерыве старался успокоить игроков, которые были обескуражены итогами первого тайма.

Матч между «Ливерпулем» и «Норвичем» прошел в пятницу, 9 августа, и завершился со счетом 4:1 в пользу мерсисайдцев. Все мячи «красных» были забиты в первой половине игры.

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