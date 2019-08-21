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Гол в девятку ворот «Манчестер Юнайтед» признан лучшим во втором туре АПЛ

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Гол полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша в ворота «Манчестер Юнайтед» признан лучшим во втором туре Английской премьер-лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Невеш сравнял счет на 55-й минуте встречи, пробив издали в верхний угол ворот с отскоком от перекладины. В пятерку лучших также вошли голы полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса, нападающего «Норвича» Тиэму Пукки, форварда «Ливерпуля» Садио Мане и хавбека «Тоттенхэма» Эрика Ламелы.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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