Нереализованный Погба пенальти оставил МЮ без победы в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходила на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте манкунианцы вышли вперед усилиями Антони Марсиаля. На 55-й минуте «волки» отыгрались, дальним ударом забил Рубен Невеш. На 68-й минуте Поль Погба не реализовал одиннадцатиметровый, с его ударом справился голкипер «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу.

После двух туров «Манчестер Юнайтед» с четырьмя очками занимает четвертое место в таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с двумя очками расположился на 12-й строчке.

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