Тренер «Тоттенхэма» рассказал об «огромной ошибке» президента клуба

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино подверг критике решение президента клуба Даниэля Леви и боссов других команд о раннем закрытии трансферного окна в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает Sky Sports.

«Я с самого начала не был согласен с ранним закрытием трансферного окна в АПЛ, но тогда все были уверены, что это пойдет на пользу. Думаю, теперь Леви и многие другие поняли, что это было огромной ошибкой. Надеюсь, что мы исправимcя к следующему сезону», — заявил специалист.

Летнее трансферное окно в Англии в нынешнем сезоне было закрыто 7 августа. До этого переходы в АПЛ, как и во многих других европейских чемпионатах, были разрешены до 2 сентября. Сейчас клубам с Туманного Альбиона нельзя заявлять на сезон новых футболистов, но игроки английских команд могут присоединяться к коллективам из других европейских первенств.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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