Бывший футболист МЮ рассказал о любви Роналду к зеркалу

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан рассказал о привычках бывшего партнера по английской команде португальца Криштиану Роналду. Об этом сообщает Express.

«Роналду был эгоистом в раздевалке. Криштиану всегда хотел находиться рядом с зеркалом. Он проводил весь день у зеркала», — заявил уругваец.

7 августа Форлан объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 40 лет. 34-летний Роналду с 2018 года защищает цвета туринского «Ювентуса».

Форлан выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2002 по 2004 год, в составе «красных дьяволов» он провел 98 матчей, в которых забил 17 мячей.

Роналду защищал цвета манкунианцев в период с 2003 по 2009 год. За это время он сыграл 292 матча и записал на свой счет 118 голов.

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