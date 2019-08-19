Спорт
 
Челси
Лондон
Матч окончен
1:1
Лестер Сити
Лестер
Англия - Премьер-лига • 2-й тур
Динамо М
Москва
Матч окончен
1:2
Локомотив М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 6-й тур
Ренн
Ренн
Матч окончен
2:1
ПСЖ
Париж
Франция - Лига 1 • 2-й тур
Атлетико М
Мадрид
Матч окончен
1:0
Хетафе
Хетафе
Испания - Примера • 1-й тур
Спартак М
Москва
Сегодня
Начало в 20:00 (МСК)
ЦСКА
Москва
Россия - Премьер-Лига • 6-й тур
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Сегодня
Начало в 22:00 (МСК)
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Англия - Премьер-лига • 2-й тур
Олимпиакос
Пирей, Греция
21 августа
Начало в 22:00 (МСК)
Краснодар
Краснодар, Россия
Лига чемпионов • Раунд плей-офф. 1-й матч
Последние новости
Доллар взлетел
Украинский солдат употребил наркотики и застрелил гражданского
Российский хоккеист напился, избил сторожа и попал под статью
Глава Apple вступился за Китай и достучался до Трампа
Пожилой пассажир московского метро продемонстрировал физическую подготовку 
Швейцарский истребитель приблизился к самолету «кремлевского пула»
МиГ-31 сразились в стратосфере
Выпавшая из окна подруга Кокорина и Мамаева рассказала о попытке убийства
Данные разведки США об аварии на Чернобыльской АЭС назвали безумными вымыслами
Заслуженный артист России Михаил Романов покончил с собой
Новости партнеров

Бывший футболист МЮ рассказал о любви Роналду к зеркалу

Перейти в «Мою Ленту»
Криштиану Роналду

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан рассказал о привычках бывшего партнера по английской команде португальца Криштиану Роналду. Об этом сообщает Express.

«Роналду был эгоистом в раздевалке. Криштиану всегда хотел находиться рядом с зеркалом. Он проводил весь день у зеркала», — заявил уругваец.

7 августа Форлан объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 40 лет. 34-летний Роналду с 2018 года защищает цвета туринского «Ювентуса».

Форлан выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2002 по 2004 год, в составе «красных дьяволов» он провел 98 матчей, в которых забил 17 мячей.

Роналду защищал цвета манкунианцев в период с 2003 по 2009 год. За это время он сыграл 292 матча и записал на свой счет 118 голов.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Man Utd hero Diego Forlan explains how Cristiano Ronaldo was so different to David Beckham
МЮ решил потратиться ради избавления от бывшего игрока «Спартака»
Роналду испугался за разбитое в кровь лицо и схватился за зеркало
Другие материалы рубрики
Спорт11:3518 августа
Даниэль Кормье (слева) и Стипе Миочич

Дядя Стипе

Американский великан нокаутировал лучшего бойца UFC и вернул титул чемпиона
13:03Сегодня

«Барселона» отдала бразильца Коутинью «Баварии»

12:07Сегодня

МЮ решил потратиться ради избавления от бывшего игрока «Спартака»

11:05Сегодня

Голландский новичок «Спартака» «чуть не расплакался» из-за Аршавина

Спорт00:0616 августа
Американская гимнастка Дорис Фукс и советский боксер Борис Никоноров

«Роман между Востоком и Западом»

Их свела Олимпиада и разлучил КГБ. История любви боксера из СССР и гимнастки из США
09:37Сегодня

Тренер ПСЖ назвал условие ухода Неймара

07:22Сегодня

Моуринью расплакался во время интервью

01:34Сегодня

Медведев выиграл турнир серии Masters и стал пятой ракеткой мира

Спорт00:0117 августа

«Этот парень может на поле все»

Он один из лучших форвардов в истории АПЛ: история Тьерри Анри
23:3018 августа

Российский боец снялся с турнира UFC в Абу-Даби

22:5118 августа

Трехкратный чемпион Англии Эшли Коул завершил карьеру

21:2718 августа

Шарапова заменит Серену Уильямс

Россия
Православные активисты раздели россиянина на улице из-за футболки
Аиша и уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова«Когда я увидела все ее повреждения, я потеряла сознание»
Мать избитой в Ингушетии девочки — о похищении, разводе и отнятых детях
Лес в российском регионе окропили святой водой для защиты от пожаров
«Я тону! Капец!»
Мощный ливень обрушился на Сочи и превратил улицы в реки
Директора российского пансионата наказали после похорон труженицы тыла в пакете
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Стало известно об игровой зависимости устроившего бойню российского подростка
Все материалы
Мир
Швейцарский истребитель приблизился к самолету «кремлевского пула»
NEW YORK, NY - JULY 08: A protest group called "Hot Mess" hold up signs of Jeffrey Epstein in front of the Federal courthouse on July 8, 2019 in New York City. According to reports, Epstein will be charged with one count of sex trafficking of minors and one count of conspiracy to engage in sex trafficking of minors. (Photo by Stephanie Keith/Getty Images)Смерть американского богача-педофила в тюрьме стала загадкой
Миллионер Эпштейн дружил с президентами США. Его самоубийство вызывает много вопросов
Сирийские самолеты ударили по вторгнувшимся турецким войскам
«Меня били током, а я вся тряслась»
 
Турецкие войска вторглись в Сирию
Могут повторить
Европа боится возвращения нацистов. На что способны современные наследники Гитлера?
Надругательство над украинским караваем попало на видео
Все материалы
Бывший СССР
Блогер попал в список врагов Украины за критику Зеленского
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правления Зеленского
На Украине заявили о поимке «российского шпиона»
По минскому полю
Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
Жена Порошенко профинансировала комедию о войне в Донбассе
Мовный приговор
Пока Лукашенко говорит о дружбе с Россией, белорусов штрафуют за русский язык
Главу эстонских националистов обвинили в подражании спецслужбам Сталина
Все материалы
Экономика
Доллар взлетел
Взаимная вражда
США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?
Глава Apple вступился за Китай и достучался до Трампа
На износ
Россиянам предложили добавить выходных. Они нашли причину отказаться
В СНГ национализируют переводы мигрантов
Спасение утопающего
Эта компания построила «Титаник». Теперь она идет ко дну, как и ее знаменитый корабль
Документы Минфина нашли среди мусора
Все материалы
Силовые структуры
Выпавшая из окна подруга Кокорина и Мамаева рассказала о попытке убийства
Российский подросток убил пять человек топором
Он расправился со своей семьей и покончил с собой. Убийца говорил другу о плане бойни
Главного вора Азербайджана возмутила подделка его подписи под бандитским письмом
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
После драки в московском СИЗО арестант попал в реанимацию
«Расстрелять без разговоров»
Уральский монстр стал самым молодым маньяком Союза. К 16 годам он напал на 18 детей
Появились кадры с места массовой бойни под Ульяновском
Все материалы
Наука и техника
Пересмотрена история появления человечества
Большой папочка
Sony выпустила убийц AirPods. Но не все так гладко
Названо время почти полного уничтожения Земли
Тихий монстр
В центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
Обнаружена невиданная космическая катастрофа
Портрет американского солдата вместе с молодой девушкой. Предположительно, Франция, 1945 год.Воины Дяди Сэма
Чем занимались солдаты США в Европе, пока русские штурмовали Берлин
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Все материалы
Спорт
Бывший футболист МЮ рассказал о любви Роналду к зеркалу
Даниэль Кормье (слева) и Стипе Миочич Дядя Стипе
Американский великан нокаутировал лучшего бойца UFC и вернул титул чемпиона
«Барселона» отдала бразильца Коутинью «Баварии»
Американская гимнастка Дорис Фукс и советский боксер Борис Никоноров«Роман между Востоком и Западом»
Их свела Олимпиада и разлучил КГБ. История любви боксера из СССР и гимнастки из США
МЮ решил потратиться ради избавления от бывшего игрока «Спартака»
Дьяволы в волчьем логове
МЮ — «Вулверхэмптон», «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: чем интересен второй тур АПЛ
Голландский новичок «Спартака» «чуть не расплакался» из-за Аршавина
Все материалы
Культура
Заслуженный артист России Михаил Романов покончил с собой
Не поминайте лихом
От разборок до разрухи: 1990-е для самых маленьких в фестивальном хите «Бык»
Полеты на драконе заставили звезду «Игры престолов» испугаться за потомство
«Почти касался его ноздрей и ждал»
Он написал одну из самых скандальных книг в истории: последний роман Жозе Сарамаго
Киркоров рассчитался с ГИБДД
Слева направо: Анатолий Абрамович, Леонид Никольский, Андрей Зализняк. 1951 год «Мой патриотизм другим патриотам не понравился бы»
Каким запомнили академика, объяснившего русский язык от бересты до мата
Джордж Мартин высказался о концовке «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Телеведущий потерял сознание от удара во время марша феминисток
Чуда не произошло
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Мать разместила фото маленького сына и столкнулась с пугающими последствиями
«Девочки сутками тычут своей кулебякой в камеру»
Монологи российских вебкам-моделей. Кто они и что заставило их раздеваться на камеру?
Девушка в Tinder задала главный вопрос перед свиданием и нашла понимание в сети
«Не давать бабам денег! Вообще не давать!»
Отказ от брака и секс по талонам — чего хотят мужские движения в России
Молодожены украсили торт мужскими гениталиями и были пристыжены
Все материалы
Ценности
Ангела Меркель появилась на публике в одежде 23-летней давности
«Его дом — самое большое посмешище в мире»
Этот король поднял роскошь на новый уровень и разорил Францию
Шестилетняя девочка перевоплотилась в знаменитостей и прославилась в сети
До потери сознания
Зачем мужчины и женщины веками пытались казаться тоньше, чем на самом деле
Королева ввела для Меган Маркл новый запрет
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
Эмили Ратаковски попозировала топлес перед мужем
Все материалы
Путешествия
Появилось видео таранящего столб автобуса с китайскими туристами в Москве
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Попытка туристов заняться сексом на публике кончилась падением с балкона
«Я себя героем нисколько не ощущаю»
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Пассажирский Boeing помялся при жесткой посадке в плохих погодных условиях
Сели все
Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
Автобус с туристами врезался в столб в Москве
Все материалы
Из жизни
Женщина заставила здорового сына перенести 13 операций и пошла под суд
«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Родители увидели последние минуты жизни сына спустя два года после его смерти
«Я видел все»
Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
Муж забыл о жене после неудачного окончания свадьбы
Дети ночи
Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Кровожадная белая акула расправилась с тюленем на глазах у людей
Все материалы
«Нива» из будущего
Видео: разбираемся, достойного ли преемника приготовил АвтоВАЗ легендарному внедорожнику
Экстремальный тюнинг Bentley
Виртуальная «хирургия» британской классики
Самая крутая «Приора» в России
Видео: как из «Лады» сделать автомобиль, которым можно гордиться?
Как белорусы собирают китайские автомобили Geely для России
Завод «Белджи»: немецкие роботы и перья страуса Эму
Lada Granta получила «драйверскую» версию
Седан Aurus Senat оказался почти в два раза дешевле ожидаемого
Названы регионы России с самым доступным бензином
Все материалы
Дом
Россияне назвали главные проблемы ЖКХ
В небе над Амуром
Россию и Китай соединят канатной дорогой. Кто придумал самый смелый проект последних лет?
Особняк миллиардера-педофила стал достопримечательностью Нью-Йорка
Божья воля
В Москве строят сотни храмов, несмотря на гнев жителей. Кому это выгодно?
Жители российского города пожаловались на нашествие тарантулов
Сносят крышу
Как выглядят лучшие дома планеты
Найдено самое дешевое место для парковки в Москве
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Названы главные ошибки россиян при приеме лекарств
Уральские города свяжет скоростной поезд
Все материалы