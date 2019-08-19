МЮ решил потратиться ради избавления от бывшего игрока «Спартака»

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить аргентинскому защитнику Маркосу Рохо, чтобы тот покинул команду. Об этом сообщает The Sun.

Соглашение аргентинца с «красными дьяволами», по которому он зарабатывает 142 тысячи евро в неделю, истекает в 2021 году. Руководство клуба из Манчестера готово выплатить 29-летнему футболисту большую часть денег по контракту ради досрочного расторжения.

Главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер не рассчитывает на игрока в новом сезоне. В составе МЮ сразу семь футболистов, выступающих на позиции Рохо в центре обороны.

В сезоне-2018/2019 аргентинец принял участие лишь в пяти матчах Английской премьер-лиги (АПЛ). В стартовом туре нынешнего чемпионата 29-летний игрок не попал в заявку на игру с «Челси» (4:0). Рохо перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года из лиссабонского «Спортинга» за 20 миллионов евро. В России Рохо известен по выступлениям за московский «Спартак». Аргентинец защищал цвета красно-белых с 2010 по 2012 год.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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