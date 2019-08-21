Отраженный вратарем «Вулверхэмптона» пенальти признан лучшим сейвом тура в АПЛ

Сейв голкипера «Вулверхэмптона» Руя Патрисиу, отразившего пенальти в исполнении Поля Погба в матче с «Манчестер Юнайтед», признан лучшим во втором туре Английской премьер-лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 68-й минуте при счете 1:1 Погба не реализовал одиннадцатиметровый, Патрисиу угадал направление удара и отбил мяч. Кроме него, в пятерку лучших в туре вошли спасения Ника Поупа («Бернли»), Джордана Пикфорда («Эвертон»), Адриана («Ливерпуль») и Уго Льориса («Тоттенхэм»).

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