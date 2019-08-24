Гол мощным ударом под перекладину принес «Лестеру» первую победу в АПЛ

«Лестер» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:1. В первом тайме отличился форвард гостей Джейми Варди, на 62-й минуте восстановить равенство смог нападающий хозяев Оливер Макбарни. Через восемь минут отличный удар сходу под перекладину удался хавбеку «лис» Харви Барнс.

«Лестер» одержал первую победу в нынешнем сезоне. «Шеффилд» потерпел первое поражение.

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