Новичок МЮ второй раз подряд попал в сборную тура АПЛ

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака попал в символическую сборную второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Среди лучших игроков тура также были отмечены:

Вратарь: Уго Льорис («Тоттенхэм»).

Защитники: Дэниэл Берн («Брайтон»), Чаглар Сеюнджу («Лестер»), Люка Динь («Эвертон»).

Полузащитники: Тодд Кантвелл («Норвич»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Дани Себальос («Арсенал»), Бернард («Эвертон»).

Нападающие: Садио Мане («Ливерпуль»), Тиэму Пукки («Норвич»).

«Манчестер Юнайтед» во втором туре сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1). Ван-Биссака, перешедший в МЮ этим летом из «Кристал Пэлас», был в символической сборной и по итогам стартового тура.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. «Ливерпуль» после двух туров чемпионата занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе шесть очков. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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