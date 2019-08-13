Четверо футболистов МЮ попали в символическую сборную тура АПЛ

Четверо футболистов «Манчестер Юнайтед» оказались в символической сборной первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Место в команде получили 11 человек. Лучшим голкипером стал Давид Де Хеа. Места в обороне получили защитники манкунианцев Гарри Магуайр и Аарон Ван-Биссака. Хавбек МЮ Поль Погба занял одну из позиций в полузащите.
Полный список лучших игроков выглядит следующим образом:
Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»)
Защитники: Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака (оба — «Манчестер Юнайтед») Эрик Питерс («Бернли»), Льюис Данк («Брайтон»)
Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Рахим Стерлинг, Кевин Де Брюйне, Рияд Марез (все — «Манчестер Сити»).
Нападающие: Харри Кейн («Тоттенхэм»), Эшли Барнс («Бернли»).
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