Тренер «Манчестер Юнайтед» оценил трансферную кампанию клуба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал высокую оценку работе клуба в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Topmercato.

«Когда трансферное окно закрылось, мы почувствовали облегчение. Я в восторге от трех подписанных нами игроков. Конечно, всегда найдутся фанаты, которые хотят больше покупок. Считаю, что мы показали игрокам, которые остались в команде, что доверяем им», — заявил Сульшер.

В летнее трансферное окно состав «Красных дьяволов» пополнили купленный у «Лестера» за рекордные для игрока обороны 87 миллионов евро англичанин Гарри Магуайр, приобретенный за 17 миллионов у «Суонси» валлийский вингер Дэниэл Джеймс, а также защитник молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, за которого МЮ заплатил 55 миллионов «Кристал Пэлас».

Ранее стало известно, что клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно, закрывшееся 8 августа, потратили примерно 1,38 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда евро) на 114 новых футболистов.

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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