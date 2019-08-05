Гвардиолу озадачила покупка МЮ самого дорогого защитника в истории

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал покупку «Манчестер Юнайтед» защитника Гарри Магуайра. Его слова приводит ESPN.

Гвардиола назвал Магуайра отличным футболистом высшего класса и поздравил МЮ с его покупкой. Он отметил, что горожане также хотели приобрести игрока, но не смогли его себе позволить. «Не уверен, что в следующем сезоне Английской премьер-лиги будет только два претендента на титул. Думаю, МЮ с Магуайром теперь поборется тоже», — заявил тренер.

Ранее 5 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Магуайром. По информации The Telegraph, клуб предложил за игрока 85 миллионов фунтов стерлингов (около 92 миллионов евро). Это делает его самым дорогим защитником в истории футбола.

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