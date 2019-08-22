Футболист «непристойно» расправился с обороной соперника и забил с метра

Мексиканский форвард «Лос-Анджелеса» отметился дублем в ворота «Сан-Хосе Эртквейкс» в матче Главной лиги футбола (MLS). Видео его второго мяча опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.

Вела реализовал пенальти на 17-й минуте встречи, удвоив преимущество своей команды. А на 41-й он довел счет до разгромного. Сперва Вела пропустил мяч на ход своему партнеру. Получив передачу, мексиканец вошел в штрафную и обыграл подряд трех игроков соперника, включая голкипера. 30-летний нападающий забил мяч, находясь у линии ворот. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Лос-Анджелеса».

— Major League Soccer (@MLS) 22 августа 2019, 03:32

Легкость, с которой Вела расправился с обороной соперника, вызвала бурную реакцию у пользователей социальной сети. В посте с видео в Twitter-аккаунте MLS его мяч назван «непристойным», а сами пользователи сравнивают гол с унижением соперника и порнографией.

Вела упрочил свои позиции как главного бомбардира MLS. В активе форварда 26 голов в чемпионате. Мексиканец известен по выступлениям за лондонский «Арсенал» и испанский Реал Сосьедад. В составе национальной команды он забил 18 мячей в 63 матчах.

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