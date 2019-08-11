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19-летний футболист забил дебютный гол ударом с разворота

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Канадский форвард «Ванкувер Уайткэпс» Тео Бэйр открыл счет в матче Главной лиги футбола (MLS) против «Портлэнд Тимберс». Видео размещено в Twitter-аккаунте турнира.

Нападающий отличился на 38-й минуте. Защитники «Тимберс» сумели отбить мяч после подачи углового. 19-летний форвард оказался на краю штрафной площади и, стоя спиной к воротам, нанес удар по летящему мячу. Гол стал дебютным для Бэйра.

Встреча завершилась победой «Портлэнда» со счетом 3:1. Бэйр забил единственный мяч своей команды.

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