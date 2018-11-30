Футболист обыграл соперника и забил гол ударом-«ракетой»

Аргентинский хавбек «Портленд Тимберс» Себастьян Бланко отметился голом с дальней дистанции в финале Западной конференции Главной лиги футбола (MLS) против «Спортинга КС». Видео взятия ворот опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.
Бланко завершил позиционную атаку «Тимберс», точно пробив по воротам соперника дальним ударом. Аргентинец сравнял счет в матче, а гол вызвал бурную реакцию в социальных сетях.
Журналист Майк Донован, к примеру, окрестил гол Бланко лучшим в истории клуба. Удар полузащитника неоднократно сравнивали с ракетой. Обозреватель Кристиан Нуари посчитал, что гол аргентинца достоин звания лучшего в сезоне.
«Тимберс» обыграли «Спортинг» со счетом 3:2, став лучшей командой Западной конференции.
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