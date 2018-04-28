Футболиста удалили за празднование гола

Нападающего «Ванкувер Уайткэпс» Кристиана Течера удалили за празднование гола в регулярном чемпионате Главной лиги футбола (MLS) против «Реал Солт-Лейк». Видео появилось в Twitter-аккаунте лиги.

Течер исполнил пенальти на 75-й минуте встречи. Во время празднования гола уругваец снял с себя в футболку, за что получил желтую карточку. Это предупреждение стало для него вторым, поэтому форвард был удален с поля.

Через три минуты после того, как команда осталась вдесятером, хозяева забили второй гол и установили окончательный счет в матче — 2:0.

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