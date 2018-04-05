Футболистов выгнали из команды за издевательства над котом

Футболисты венесуэльского клуба «Сулия» Дэвид Баррето и Эдуин Куэро опубликовали видео с издевательствами над котом, за что были уволены из команды. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, на видео спортсмены тянули животное за конечности, после чего выбросили в окно на асфальт. После негативных отзывов футболисты удалили ролик.

Ассоциация по защите и охране животных Маракайбо осудила их действия и потребовала у футбольного клуба и болельщиков призвать 20-летних атлетов к ответу. Клуб провел расследование, по итогам которого расторг контракты с игроками. «Сулия» публично осудила действия Баррето и Куэро, заявив о недопустимости насилия над животными и посоветовав игрокам посетить психолога.

Футболисты подписали контракт с «Сулией» в январе 2018 года. Баррето перешел в клуб на правах свободного агента, а Керо взяли аренду до конца года. Керо также является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2017 года в составе сборной Венесуэлы.

В начале марта союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело против турецкого «Бешикташа» из-за выбежавшего на поле рыжего кота. Инцидент произошел во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

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